الجبهة الشعبية تدعو لقطع الطريق على المرزوقي والسبسي

دعا حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية"، مجموعة من الأحزاب اليسارية والقومية، الخميس خلال مؤتمر صحفي إلى "قطع الطريق على مرشح النهضة للرئاسة"، المنصف المرزوقي.

وأكد الهمامي على ضرورة الحذر من "عودة المشروع الإخواني في تونس"، على حد قوله. وطالبت الجبهة في بيان لها التونسيين "بالمشاركة بكثافة في الدور الثاني من الاستحقاق الانتخابي".

كما حذر البيان أيضا من السماح بعودة "الاستبداد"، خاصة وأن حركة نداء تونس بقيادة قايد السبسي، تضم العديد من رموز النظام القديم.

وطلبت الجبهة من الباجي قايد السبسي توضيح موقف حزبه من مسألة إمكانية التحالف مع النهضة الإسلامية.