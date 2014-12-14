تونس تحذر مواطنيها من زيارة ليبيا

نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية أن السلطات التونسية، قررت "إثر القصف الليبي للمناطق المتاخمة للحدود التونسية منع التونسيين من التحوّل نحو الأراضي الليبية كإجراء وقائي من أجل سلامتهم".

وقد أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية "أن إجراء منع التونسيين من التحول إلى الجانب الليبي اتخذ من أجل الحفاظ على سلامتهم".

وحول غلق معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي "أن معبر رأس جدير الحدودي لم يغلق من الجانب التونسي".

وأضاف العروي "أنه لا وجود لحركة مرور أشخاص في الاتجاهين التونسي والليبي".

وهو ما أكده شهود عيان لـ"العربية.نت"، الذين أكدوا على أن المعارك تدور بشكل قوي، بين الجيش الليبي وقوات "فجر ليبيا" على بعد حوالي 10 كيلومترات من معبر رأس الجدير من الجانب التونسي.

كما صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني بلحسن الوسلاتي "أن معبر رأس جدير مفتوح والقوات التونسية موجودة لتأمينه".