انطلاق تصويت التونسيين بالخارج للرئاسية الثانية

تنطلق اليوم الخميس، 19 ديسمبر وتتواصل الى غاية 21 من نفس الشهر،، عملية التصويت للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.

و يجري التصويت في الداخل، الاحد 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويتنافس في هذا الدور الثاني كل من الباجي قائد السبسي زعيم حركة "نداء تونس"، الذي حاز على المركز الأول في الدور الأول بنسبة 39,46%، أما المرشح الثاني، فهو الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، الذي حصد نسبة 33,43%" خلال الدور الأول.

تجدر الاشارة الى أن الحملة الانتخابية عرفت منافسة شديدة بين المرشحين، فقد ركز المرزوقي على تقديم نفسه على أنه مرشح استكمل المسار الثوري، واتهم منافسه بأنه ينتمي الى النظام القديم، ويمثل تيار "الثورة المضادة".

في المقابل اتهم السبسي المرزوقي بأنه مرشح الاسلاميين والسلفية الجهادية، كما انتقد فترة حكمه للبلاد، مشيرا الى أن حصيلة هذا الحكم، كانت فشل في جميع الأصعدة وخاصة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

وبحسب تسريبات اعلامية فإن آخر عمليات سبر الأراء تشير إلى تقدم لا يتجاوز 10 نقاط لباجي قائد السبسي، ما يجعل المنافسة شديدة بين المرشحين.

