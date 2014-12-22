جيش تونس يعثر على جثتي إرهابيين بالشعانبي

عثر الجيش التونسي، الاثنين، على جثتي "إرهابيين" قالت وزارة الدفاع إن وحدات عسكرية قتلتهما في وقت سابق بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.

وأعلنت الوزارة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "تم العثور صباح اليوم الاثنين أثناء عمليات التمشيط بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي على جثتي إرهابيين قامت الوحدات العسكرية بالقضاء عليهما في وقت سابق".

وأوردت أن "القوات المسلحة تواصل عملياتها الميدانية لتعقب المجموعات الإرهابية، خاصة بالمرتفعات الغربية للبلاد".

ومنذ نهاية 2012 تتعقب قوات الأمن والجيش مسلحين إسلاميين يتحصنون في جبال القصرين (وسط غرب) والكاف وجندوبة (شمال غرب) على الحدود مع الجزائر.

ومنتصف يونيو 2014، أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لأول مرة، أن المسلحين المتحصنين في جبل الشعانبي تابعون له.

وأعلنت السلطات أن هؤلاء المسلحين خططوا لإقامة "أول إمارة إسلامية في شمال إفريقيا" في تونس، وأنهم قتلوا عشرات من عناصر الجيش والأمن في هجمات أو كمائن.

ورغم القصف الجوي المنتظم والعمليات البرية في جبل الشعانبي الذي تم تحويله إلى منطقة عسكرية مغلقة، لم تتمكن قوات الأمن والجيش حتى الآن من القضاء تماما على المسلحين المتحصنين بالجبل.