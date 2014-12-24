المرزوقي: سأسلم السلطة الثلاثاء القادم

أعلن منصف المرزوقي، الرئيس المنتهية ولايته، اليوم الأربعاء، أنه سوف يسلم السلطة إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية، الباجي قائد السبسي، الثلاثاء القادم.

وقال المرزوقي الذي سبق له أن هنأ السبسي، فيما اعتبر بمثابة قبول لنتائج الانتخابات التي تمت الأحد الفارط، "إنه تكريسا لمبادئ الديمقراطية سيقوم بالتخلي عن تقديم طعون لدى هيئة الانتخابات، لكنه في المقابل سيقوم بتتبع الطعون والخروقات لدى القضاء العدلي".

كما طالب المرزوقي من أنصاره المحتجين في عدد من محافظات الجنوب، العودة إلى بيوتهم، و"ضرورة المحافظة على المؤسسات العمومية ومراكز الأمن"، مشيدا بنجاح تونس في استكمال المسار الانتقالي.

من جهة أخرى، أكد رئيس حملة المرشح المرزوقي، عدنان منصر، أنه على خلاف ما فهم من كلمة المرزوقي فإنه لم يقرر بعد تأسيس حزب