تونس... المرزوقي يؤسس حزبا لمنع "عودة الاستبداد"

أعلن الرئيس التونسي المنتهية ولايته، محمد المنصف المرزوقي، أمس الثلاثاء، خلال خطاب شعبي أمام أنصاره بمحافظة أريانة شمال غرب العاصمة تونس، عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم "حراك شعب المواطنين".

وقال المرزوقي إن الهدف من بعث هذا الحزب يكمن في "منع عودة الاستبداد"، وذلك في رد غير مباشر على فوز الباجي قائد السبسي، الذي يعتبره المرزوقي عودة "للنظام القديم".

ودعا المرزوقي جميع المواطنين والديمقراطيين الى الالتحاق بالحركة التي ستكون مهمتها قيادة مستقبل تونس، مؤكّدا أنّه سيكون "معهم في كلّ لحظة ومكان".

وأضاف المرزوقي أنه "لا سلطة اليوم إلا للشعب"، معتبرا أنهم مسؤولين عن تواصل مسيرة الثورة السلمية، كما خاطب الشباب بأنّه سيكون صوتهم ولن يخذلهم لا في مطالبهم الشرعية ولا مطالبهم الثورية.

وتجدر الإشارة إلى أن المرزوقي خسر في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية أمام السبسي زعيم حركة "نداء تونس"

كما لمح المرزوقي إلى شكوك في نتائج الانتخابات التي أعلنت الاثنين، اذ أكد في الكلمة التي ألقاها أمام أنصاره أنّه "سيضع الهيئة المستقلّة للانتخابات أمام مسؤولياتها، وإذا اتّضح أنّ هناك خروقات فسنراجع الموقف حسب النتيجة".

وقال "إنّ الانتخابات كانت حرة ولكن شابها الكثير من الخروقات"، مطالبا هيئة الانتخابات أن تعطي للشعب حقه في الحصول على المعلومات.

