الرئيس التونسي يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

أدى الرئيس التونسي الجديد الباجي قائد السبسي، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليتسلم بذلك مقاليد السلطة ويتولى مهامه كأول رئيس يفوز عبر انتخابات ديمقراطية في تاريخ تونس، ولتطوي البلاد مرحلة انتقالية دامت أربعة أعوام بعد ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقال السبسي في خطابه إن "التونسيين فتحوا باب الأمل بدلاً من الخوف، وتصدوا لمساعي التخريب التي حاول البعض من خلالها إقحام البلاد في الفوضى والتحارب".

وأضاف: "سنحرص على انتهاج دبلوماسية نشطة لتعزيز مكانة تونس".

وقال في خطابه أيضا: "أؤكد الالتزام بأن أكون رئيساً لجميع التونسيين والتونسيات، ومن دون إقصاء مهما كان. راعياً للوحدة الوطنية وتماسك صفوف التونسيين، فلا مستقبل من دون توافق بين كل الأحزاب والأطراف الاجتماعية، ولا مستقبل لتونس من دون مصالحة وطنية".

وأكد الرئيس التونسي الجديد على ضرورة ضمان حقوق المعارضة والتداول على السلطة.

وأدى السبسي اليمين الدستورية في مجلس البرلمان التونسي، بحضور عدد من السياسيين التونسيين والدبلوماسيين، وقال "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها".

وكان السبسي (88 عاما) قد فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، بعد أن حصد 55.68 في المئة من أصوات الناخبين، متفوقاً على الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي في 21 ديسمبر الجاري.