قرويون يطالبون بحمايتهم من الإرهابيين في #تونس

قطع قرويون في شمال غرب تونس طريقا اليوم الاثنين للمطالبة بتعزيز حمايتهم من الإرهابيين المتحصنين في الجبال المجاورة والذين أعلنت وزارة الداخلية مقتل أحدهم مساء أمس الأحد.

وقطع نحو 30 شخصا يعيشون قرب جبل البلوط في ولاية سليانة لفترة وجيزة الطريق المؤدي الى قيروان (وسط) بالإطارات المشتعلة بحسب مراسل لوكالة "فرانس برس".

ثم أخلوا المكان بعد أن حصلوا على تأكيدات من الشرطة، بحسب المصدر نفسه.

وقال أحد القرويين لـ"فرانس برس": "مع حلول الليل يقرعون (الإرهابيون) أبوابنا ويطلبون الطعام. ويهددوننا بالذبح إن أبلغنا السلطات".

وأكدت مقيمة أخرى طالبة عدم كشف هويتها "قالوا لي: إننا نراقبك، رأيناك تشعلين الطابونة (فرن تقليدي) لتحضير الخبز، وشاهدناك تجلبين المياه وتدخلين خرافك".

وقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن قتلت ليل الأحد ارهابيا يرجح أنه أجنبي الجنسية وذلك في كمين نصبته لمجموعة "إرهابية" في منطقة جبلية من ولاية سليانة (شمال غرب).

وقال وليد الوقيني، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح لإذاعة "موزاييك إف. إم" الخاصة إن "وحدات الحرس الوطني تمكنت هذه الليلة.. من القضاء على عنصر إرهابي في كمين محكم" بمنطقة تقع بين جبليْ السرج والبلّوط من ولاية سليانة.

وأضاف: "يبدو من خلال المعاينات الأولية أنه (القتيل) أجنبي الجنسية، وسوف يتم تحديد هوية الجثة بالأعمال القانونية والعلمية اللازمة".

وفي 13 نوفمبر الماضي، أقدم إرهابيون يؤكدون انتماءهم الى تنظيم "داعش" بقطع رأس راع في الـ16 من العمر في جبل مغلة قرب سيدي بوزيد في وسط البلاد الفقير واتهموه بأنه مخبر.