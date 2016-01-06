دراسة أميركية.. التونسيون يثقون في الجيش

نشر موقع جامعة ميريلاند الأميركية دراسة مقارنة حول الوضع في تونس بين 2013 و2015، أظهرت أن 95 بالمائة من التونسيين يثقون في مؤسسة الجيش، وأن 29 في بالمائة منهم فقط يرغبون بتطبيق نظام عسكري.

وتشير النتائج إلى ارتفاع ثقة التونسيين في الجيش، الذي يعتبرونه محايدا عن التجاذبات السياسية والحزبية، اضافة الى أنه قام بدور رئيسي في حماية الثورة.

كما بينت الدراسة أن أكثرية التونسيين مع تطبيق العلمانية، وضد التدخل في حرية المرأة، مع تراجع ثقتهم في السلفيين.

وأيد 73 بالمائة من التونسيين الفصل بين الدين والسياسة، ورفض 71 بالمائة منهم تولي الإسلاميين الحكم، فيما اعتبر 65 بالمائة أن تطبيق الشريعة الإسلامية ليس خيارا سياسيا ناجعا.

وأوضحت الدراسة أن 52 بالمائة لهم ثقة في رئيس الحكومة، و54 بالمائة يدعمون رئيس الجمهورية.

وتؤكد مؤشرات الدراسة أن غالبية التونسيين مع التسريع بعودة الاستقرار، وهو ما يفسر مساندتهم لحكومة يغلب على أدائها التردد وغياب رؤية واضحة لإخراج البلاد من أزماتها، وذلك في ظل تصاعد العمليات الإرهابية.

وفي المقابل، تراجعت ثقة التونسيين في الأحزاب السياسية إلى 22 بالمائة، وهي النسبة الوحيدة التي انخفضت مقارنة بعام 2013.