استقالة 16 نائبا من كتلة "نداء تونس" في البرلمان

قدّم اليوم الجمعة 12 نائبا من حزب "نداء تونس" الحاكم في تونس، استقالتهم قبل عضوية الحزب ومن كتلته البرلمانية، ليصل عدد النواب المستقلين إلى 16 نائبا، بعد أن كان أربعة نواب قد تقدموا باستقالتهم الأسبوع المنقضي.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعا في عدد النواب المستقيلين، مثلما أكد ذلك النائب مصطفى بن أحمد، الناطق الرسمي باسم النواب المستقيلين لـ"العربية.نت".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة قيادية من حزب "نداء تونس" قد أعلنت عن استقالتها من الحزب، من أبرزهم الأمين العام السابق محسن مرزوق، الذي أعلن عن أنه بصدد الإعداد لبعث حزب جديد، سيكون بمثابة تصحيح لمسار الحزب الذي يعتبره مرزوق قد انحرف عن مساره.

كما قال القيادي في النداء لزهر العكرمي لـ"العربية.نت" إن مجموعة صغيرة ملتفة حول حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الباجي قائد السبسي قد افتكت الحزب بدعم من أجهزة الدولة ومؤسسة الرئاسة".

وللإشارة فإن حافظ الحزب والمجموعة التي معه قد أعلنوا عن تنظيمهم يومي 9 و10 يناير الجاري للمؤتمر التأسيسي للحزب، الذي سيكون وفق تصريحات السبسي الابن، مؤتمرا تأسيسيا توافقيا سيفرز قيادة توافقية ستهتم بتنظيم مؤتمر انتخابي في يوليو القادم.

تأتي استقالة النواب يومين فقط بعد الإعلان عن تحوير وزاري كبير في الحكومة التونسية، تحوير صعد عشرة من قيادات "نداء تونس" –من جناح حافظ قائد السبسي – لتولي حقائب وزارية.

من جهة أخرى، يتوقع ألا تؤثر هذه الاستقالات على الاستقرار الحكومي، على خلفية افتقاد "نداء تونس" للأغلبية البرلمانية التي تحولت لحزب "النهضة" الإسلامية، بعد تصريح لقيادات "النهضة" أكدوا فيها أنهم متمسكون برئيس الحكومة وفريقه، وأنهم لن ينقلبوا على نتائج الانتخابات.

للإشارة فإن الحكومة التونسية تتكون من أربعة أحزاب متحالفة وهي "نداء تونس" و"النهضة" و"افاق تونس" و"الاتحاد الوطني الحر".