الإفراج عن صهر الرئيس التونسي الأسبق "شيبوب"

أكدت تقارير إعلامية متطابقة، نقلا عن مصدر قضائي مطلع "أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر منذ قليل قرارا بالإفراج المؤقت عن صهر الرئيس الأسبق بن علي والرئيس السابق للترجي الرياضي التونسي سليم شيبوب".

كما أكد موقع صحيفة "الشروق" التونسية "أن النيابة العمومية وافقت بدورها على قرار قاضي التحقيق، وذلك بسبب استكمال شيبوب للمدة القصوى لإيقافه تحفّظيا التي قدرت مجلة الإجراءات الجزائية بـ14 عشر شهرا" كما "أذن القاضي بإجراء اختبارات فنية أخرى، وهو ما يحتاج أشهرا أخرى، وبالتالي فإن القضاء مجبر قانونا على الإفراج عن المتهم".

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أنه تبعاً للإجراءات القانونية فإنّ رجل الأعمال سليم شيبوب، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والرئيس السابق للترجي الرياضي التونسي، قد يغادر السجن اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016 إذا لم يصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث في شأنه.

وأكّد كمال بربوش الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لموقع "نسمة" أنّ القانون ينص على تسريح المتهم وجوبا بعد 14 شهرا في صورة عدم إنهاء قرار البحث، وهذا يعتبر من حقوق المتهم الشرعية.

يذكر أنه تم إيقاف شيبوب يوم 18 نوفمبر 2014، عند وصوله إلى تونس، بمطار النفيضة الدولي، قبل أن يقع تسليمه إلى النيابة العمومية لاستنطاقه في حكمين غيابيين صادرين في حقه بتهمة "الفساد المالي وتبييض الأموال".