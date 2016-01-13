استقالات جديدة من "نداء تونس"

أعلن القيادي بحزب "نداء تونس" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الحبيب الصيد، محمود بن رمضان، عن استقالته من الحزب الذي كان أحد أهم مؤسسيه، إضافة إلى إعلان وزير الصحة سعيد العايدي تجميد عضويته بالحزب ومكتبه السياسي.

وكان أهم ممولي الحزب فوزي اللومي قد أعلن عن انسحابه من المكتب السياسي للحزب أيضاً احتجاجاً على ما اعتبره انقلاباً من قبل منظمي مؤتمر سوسة على قرارات لجنة الـ13 التي أمر بتشكيلها رئيس الدولة.

وبلغ عدد النواب المستقيلين من كتلة نداء تونس البرلمانية 22 عضواً، وسيعقدون مؤتمراً صحفياً، الجمعة، لإعلان عن كتلة جديدة ستكون هي الثالثة بعد أن أصبحت كتلة النهضة هي الأولى في البرلمان، تليها كتلة نداء تونس، ثم كتلة المستقيلين.