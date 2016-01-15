وزير الشؤون الاجتماعية التونسي يستقيل من منصبه

علمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة في الحكومة وحزب "نداء تونس" أن وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بن رمضان، قدم استقالته من الحكومة.

ويعد بن رمضان من أبرز مؤسسي حزب "نداء تونس" وكان يتولى خلال كامل السنة المنقضية حقيبة وزارة النقل في حكومة الحبيب الصيد، وانتقل في التعديل الوزاري الأخير إلى خطة وزير للشؤون الاجتماعية.

وكان الوزير المستقيل قد قدم بداية الأسبوع استقالته من "نداء تونس" احتجاجاً على نتائج مؤتمر الحزب الأخير، الذي كرس قيادة جديدة بزعامة حافظ قائد السبسي، ابن الرئيس التونسي.

وهو ما أثار غضب مجموعة كبيرة من قيادات الحزب، ونجم عنه إعلان موجة كبيرة من الاستقالات في الصفوف القيادية للحزب، وكذلك من النواب في البرلمان.

وللإشارة فإن أزمة الحزب الحاكم في تونس أحدثت حالة من الإرباك في المشهد السياسي التونسي، وكان لها تأثير كبير على أداء الحكومة والبرلمان.

ونقلت يومية "الصريح" التونسية أن رئيس الحكومة قبل رسميا استقالة الوزير بن رمضان. وحسب "الصريح" فإن الحبيب الصيد اقترح على النداء تعويض محمود بن رمضان بشخصية نقابية قريبة من الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي شخصية تنتمي للنداء.

وحول أسباب الاستقالة، فإن بن رمضان عبر عن تضامنه مع الطيب البكوش بعد إقالته من وزارة الخارجية، إلى جانب أنه اعتبر تغييره من وزارة النقل بعد عام من العمل قام به ومنحه وزارة الشؤون الاجتماعية اعتبره اعترافا بفشله وهذا ما جعله يقرر الاستقالة رسميا.