استمرار الاحتجاجات بسبب البطالة في تونس

قال سكان إن الشرطة التونسية أطلقت الغاز المسيل للدموع واشتبكت مع مئات المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبان حكومية محلية في عدة بلدات اليوم الخميس، ثالث يوم من الاحتجاجات بشأن الوظائف.

وقُتل شرطي واحد على الأقل في إحدى أسوأ الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ انتفاضة عام 2011.

وتظاهر بضعة ألوف من الشبان اليوم خارج مقر الحكومة المحلية في القصرين وهي بلدة فقيرة في وسط تونس بدأت فيها الاحتجاجات هذا الأسبوع بعد انتحار شاب عقب رفض إعطائه وظيفة حكومية فيما يبدو.

وأفادت وسائل إعلام رسمية وسكان محليون بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا اقتحام مبان حكومية محلية في بلدات أخرى هي جندوبة وباجة وسكرة وسيدي بو زيد حيث ردد الشبان هتافات تطالب بوظائف وتهدد بثورة جديدة.

وأعلنت حكومة الرئيس الباجي قائد السبسي أمس الأربعاء إنها ستسعى لتوظيف أكثر من 6000 شاب من القصرين وتبدأ في مشروعات. وحضر مئات اليوم الخميس للتقدم لوظائف لكن التوترات ما زالت شديدة.

وقال متظاهر يدعى محمد مديني لوكالة "رويترز" في القصرين: "لا أعمل منذ 13 عاما وأنا فني مؤهل. لا نطلب مساعدات.. فقط حقنا في العمل". وردد المتظاهرون هتافات تقول: "شغل.. حرية.. كرامة".

وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3% في عام 2015 مقارنة مع 12% في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.