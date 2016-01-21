تونس.. الإرهابيون يخططون لاختطاف الاحتجاجات الاجتماعية

أكدت مصادر رسمية في تونس أنه "تم رصد مجموعة إرهابية بصدد التحرك في المنطقة الفاصلة بين جبل الشعانبي والمنطقة الصناعية بالقصرين، مساء اليوم الخميس".

وأعلن شهود عيان عن وجود تحركات كبيرة في صفوف الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي، مع تحليق طائرات مروحية فوق مدينة القصرين.

كما أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، ورود معلومات من الاتحاد الجهوي بمدنين، ومن رئيس إقليم الحرس ببن قردان، تفيد بإيقاف وصد أكثر من 10 سيارات رباعية الدفع على متنها مسلحون.

وذكر في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذه العناصر كانت تريد استغلال الظرف الذي تمر به البلاد، من احتجاجات واستغلال تشتت الأمن، مضيفاً أنه من خلال اتصالهم بالاتحاد الجهوي بالقصرين وبالاتحادات المحلية، تم التأكد من أن الذين قاموا بأعمال شغب وحرق في معتمديات عدة بالجهة ليسوا من المحتجين المطالبين بالتشغيل وإنما هم مندسون.

كذلك لفت الطاهري إلى أن هناك خلايا نائمة إرهابية تريد فك الضغط في الجبال، مشيراً إلى أنهم نبهوا شباب القصرين بأن هناك أشخاصا سيُدفع لهم المال للقيام بأعمال الشغب.