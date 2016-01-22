تونس تفرض حظر التجول ليلا في أنحاء البلاد

فرضت الحكومة التونسية حظر التجوال الليلي في البلاد إثر الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن تونسية.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر قد دعا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية لبحث تطور الأوضاع الاجتماعية والأمنية على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مدن البلاد.

يأتي ذلك فيما دعا الأمين العام لاتحاد الشغل، حسين العباسي، في لقاء إذاعي إلى حوار وطني يجمع الأحزاب الممثلة في البرلمان مع اتحاد العاطلين عن العمل لمناقشة سبل التنمية وإيجاد حل لأزمة البطالة.

أما في الشارع، فامتدت موجة الاحتجاجات التي تشهدها المدن الـتونسية لتصل لمدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الربيع العربي.

وإزاء عدم تمكن السلطات من احتواء الاحتجاجات، قرر رئيس الوزراء الحبيب الصيد اختصار جولته الأوروبية والعودة سريعاً إلى بلاده.

ولاتزال تونس تشهد موجة احتجاجات في مختلف المحافظات للمطالبة بالتنمية وإيجاد فرص عمل.

احتجاجات خرج بعضها عن الطابع السلمي، وتحول في مناطق عدة إلى أعمال نهب وتخريب لمحال تجارية وفروع بنوك، لاسيما في حي التضامن في العاصمة.

وفي محافظة القيروان، اقتحم محتجون مخازن تابعة للديوانة التونسية، وسرقوا محجوزات وسلعا، وأضرموا النار في آلية إطفاء للدفاع المدني.