الغنوشي: اللحظة التاريخية تحتاج إلى تضامن التونسيين

أكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، تعليقاً على الاحتجاجات الاجتماعية التي تمر بها البلاد، أن "تونس، كما انتصرت في معركة الديمقراطية، ستنتصر في معركة التنمية".

وقال الغنوشي، في كلمة له إن "الأزمة التي تمر بها البلاد في طريقها إلى الانفراج"، مشيراً إلى أن "إشكاليات تونس، ليست وليدة اليوم، بل هي ميراث قديم سابق للثورة". واعتبر أن "الشعب الذي صنع الثورة والدستور العظيم قادر على صناعة التنمية وتوفير مواطن الشغل".

كما شدد على حق الشباب العاطل عن العمل في الغضب، لافتاً إلى أنه "لا بد أن يعلموا أن هذه المشاكل لا تحل في يوم"، مضيفاً أن "هناك أطرافاً تستغل آلام المواطنين وتستثمر فيها"، مشيراً إلى "أن اللحظة التاريخية تحتاج إلى التضامن الوطني".

كذلك دعا رئيس حركة النهضة الدولة إلى أن "تقوم بدورها في تيسير عدد من المشاريع، التي تعطلت بسبب الإدارات البيروقراطية".

وأكد على ضرورة قيام الإدارة بدورها، كما أن الشباب مطالب باكتساب الخبرات العلمية والحرف. وشدد على ضرورة تسهيل الاستثمارات في المناطق الداخلية، موضحاً الحاجة إلى تنظيم حوار وطني حول التشغيل.

وحث الشعب التونسي والأحزاب ومكونات المجتمع المدني إلى مساندة الجهاز الأمني والجهاز العسكري.