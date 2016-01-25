تونس.. تخفيف ساعات حظر التجول

أعلنت الحكومة التونسية عن تعديل جزئي لتوقيت حظر التجول، ليصبح التوقيت الجديد من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، عوضا عن الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا.

ويعد هذا الإجراء دليلا عن تحسن الوضع الأمني في البلاد، بعد موجة من الاحتجاجات الاجتماعية، التي رافقتها بعض أعمال التخريب والفوضى.

كما أنه يعد مؤشرا مهما على عودة الاستقرار، وإن كان بصفة "حذرة"، وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أكدت على أن الأمن والجيش يسيطران بصفة كاملة على مجريات الوضع في البلاد.

يذكر أنه تم إعلان حظر التجول بكافة البلاد التونسية، ابتداء من ليلة 22 يناير الجاري على خلفية الأحداث التي شهدها عدد من المناطق من عمليات نهب وتخريب.

وقامت قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس منذ بداية الأحداث، التي شهدها عدد من مناطق البلاد، بتوقيف 1105 أشخاص منهم 582 شاركوا في عمليات السلب والنهب والسرقة، و523 من المخالفين لقانون حظر التجول.

وأفاد المكلف بالإعلام والاتصال بالإدارة العامة للحرس الوطني، العميد خليفة الشيبان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن 114 عنصرا من قوات الأمن الداخلي (حماية مدينة وشرطة وحرس) أصيبوا بجروح.

كما تم إلحاق أضرار بـ35 سيارة إدارية وحرق 6 سيارات أخرى تابعة لقوات الأمن الداخلي، إلى جانب حرق 5 مقرات أمنية.

وسُجلت أيضا العديد من الأضرار في 13 مقرا أمنيا (12 مقرا تابعا لقوات الأمن الداخلي وآخر يتبع الحرس الديواني) و8 مؤسسات عمومية.

وإلى ذلك، أشرف الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الاثنين، في قصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي يضمّ رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، وعددا من أعضائها وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش، وقيادات أمنية عليا. وتناول الاجتماع تقييم الوضع الأمني العام بالبلاد.