الرئيس التونسي قائد السبسي في زيارة للكويت

بدأ الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى الكويت تستمر لمدة يومين، بدعوة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتعتبر الزيارة الثانية للرئيس التونسي لمنطقة الخليج العربي، وذلك بعد زيارته للمملكة العربية السعودية نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وفي تصريح لـ"العربية.نت"، قال خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسي، إن تونس بصدد تفعيل علاقاتها مع دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس قايد السبسي الأخيرة للسعودية، قد فتحت أبواب علاقات متينة مع كافة الدول الخليجية.

وسيلتقي الرئيس التونسي مع أمير دولة الكويت، الذي كان في استقباله في المطار الأميري في لقاءات خاصة وأخرى جماعية مع وفد البلدين.

يذكر أن الرئيس السبسي قدم للكويت على رأس وفد رفيع يتكون من وزراء الخارجية والمالية والفلاحة، إضافة إلى عدد من مستشاري مؤسسة الرئاسة التونسية في مجالات مختلفة.

وإلى جانب اللقاءات الرسمية، فإن الرئيس التونسي سيجري لقاءات هامة، من أهمها مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وممثل الهيئة العامة للاستثمار.

كما يتضمن برنامج الزيارة أيضا توقيع اتفاقية قرض قيمته 50 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشاريع بتونس، إضافة إلى التوقيع على معونة فنية قيمتها 300 ألف دينار كويتي.

وأكد مسؤولون تونسيون لـ"العربية.نت" أن الزيارة التي قام بها الرئيس الباجي قائد السبسي يومي 22 و23 ديسمبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعادت تونس إلى محيطها العربي الإسلامي، وهو ما أكد عليه الرئيس قايد السبسي في تصريحات إعلامية، خاصة بالنظر إلى أهمية المملكة ودورها الاستراتيجي في العالم العربي والإسلامي.

وبحسب المتابعين في تونس فإن زيارة الرئيس التونسي الأخيرة للسعودية كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث كللت باتفاقات تعاون هامة على مختلف الأصعدة، لعل أبرزها الاتفاق العسكري، خاصة صندوق الاستثمار الذي يعد إنجازاً هاماً بالنسبة للاقتصاد التونسي المأزوم.

كما برهنت الزيارة عن رغبة تونسية كبيرة في التفاعل الإيجابي مع المبادرات السعودية، وهو ما تمت ترجمته من خلال انضمام تونس إلى التحالف الإسلامي بقيادة السعودية ضد الإرهاب.