الرئيس التونسي يصل المنامة في إطار جولة خليجية

وصل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء، إلى المنامة عاصمة مملكة البحرين قادماً من الكويت في إطار جولة خليجية بدأها الثلاثاء.

وحظي قايد السبسي باستقبال رسمي كبير من الملك حمد بن عيسي آل خليفة، الذي أكد في حفل الاستقبال أن زيارة الرئيس التونسي للبحرين تؤكد عمق الروابط بين البلدين.

وأشار الملك البحريني إلى أن توقيت هذه الزيارة مهم جداً، وذلك بالنظر لطبيعة التحولات التي تواجهها الأمة العربية والمنطقة ككل، مشيراً إلى أنها تحديات تفرض رفع درجة التنسيق بين البلدان العربية من أجل القدرة على محاربة التهديدات التي تهدد استقرار المنطقة.

وأضاف الملك بن عيسي أن التحديات تفرض على البلدان العربية حسن التجاوب مع المتغيرات، من أجل صون الاستقرار وتحقيق انتظارات الشعوب.

كما شدد على متانة وتاريخية العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة بين تونس والبحرين هي من أقدم تجارب التعاون التي ربطت المملكة بالدول العربية.

من جهته، أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على خصوصية التجربة البحرينية التي تميزت بوسطية واعتدال في التعاطي مع الأزمات والمشاكل، وفق تعبيره.

وقال قايد السبسي إن البحرين مثل تونس، دولة صغيرة لكن لعبت وتلعب دوراً هاماً، وقيادتها مدركة جيداً لحجم التحديات التي تواجه المنطقة والعالم العربي ككل.

ودعا الرئيس التونسي القيادات العربية إلى ضرورة التعامل بكل واقعية ومرونة مع التحولات الجيو استراتيجية، وذلك من أجل ضمان الاستقرار وكرامة العيش.

وقد سبق انطلاق المباحثات بين قايد السبسي وبن عيسى توقيع خمس مذكرات وبروتوكولات تعاون، تتصل بقطاعات البيئة والتنمية المستدامة والأمن والدفاع والصحة والنقل والاتصال.