الصيد: مندسّون وإرهابيون حاولوا استغلال احتجاجات تونس

كشف رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، الأربعاء، أمام نواب البرلمان، أن هناك بعض المندسين تسللوا في صفوف المتظاهرين السلميين لإفساد حراكهم.

وأكد الصيد أن بعض العصابات الإرهابية كانت تصدر بلاغات لإسقاط الدولة، وحاولت استغلال الاحتجاجات الأخيرة كفرصة لتحقيق مرادها.

واعتبر أن الوضع في تونس كان ليكون أفضل لولا العلميات الإرهابية التي وقعت السنة الماضية، وطلب تفهم الظرف الأمني الداخلي المتأثر بالوضع في ليبيا.

وسجل الصيد أن "أهم شيء قمنا به هو التصرف الحكيم في الأزمة، وذلك بفضل قيام مصالح الأمن والجيش بدورها، فهناك جهات تريد المواجهات بين أفراد الشعب".