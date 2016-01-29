للمرة الثانية.. تونس تخفف ساعات حظر التجول

أعلنت الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تبعا لتحسّن الأوضاع الأمنية فقد تقرر بداية من اليوم 29 يناير تقليص فترة حظر التجول في الأراضي التونسية لتصبح من منتصف الليل (00.00) إلى الساعة الخامسة صباحا (05.00).

وذكّرت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار تعرّض مرتكبها إلى التتبعات القانونية اللازمة، في ما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي.

يذكر أن الوزارة سبق لها أن قلصت في توقيت حظر التجول، الذي تم الإعلان عنه يوم 22 يناير الجاري، بعد تطور الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها تونس، إلى أعمال تخريب ونهب للممتلكات العامة والخاصة.