السبسي يعين العزابي مديراً جديداً للديوان الرئاسي

أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان اليوم الاثنين، تعيين محمد سليم العزابي، المستشار الأول بالديوان الرئاسي، في منصب مدير للديوان الرئاسي.

وكان رضا بالحاج، القيادي في "نداء تونس"، قدم صباح اليوم الاثنين استقالته من إدارة الديوان الرئاسي.

وحسب بيان الرئاسة، فإن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعرب لرضا بلحاج "عن تقديره للجهود التي بذلها خلال فترة توليه مسؤولية مدير الديوان الرئاسي، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

أما سليم العزابي فهو المدير التنفيذي السابق لحملة الرئاسية للسبسي، وهو من مواليد 1968، متحصل على دبلوم عالٍ في المالية من جامعة فرنسية.

واستهل العزابي نشاطه السياسي بعد الثورة من خلال الانخراط في "الحزب الجمهوري"، قبل أن ينتقل في 2013 إلى حركة "نداء تونس".