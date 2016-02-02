الأمن التونسي يقتل متطرفين إثنين جنوب البلاد

قتلت الشرطة التونسية اثنين من المتطرفين خلال مواجهات مسلحة في محافظة قابس جنوب البلاد.

وقالت الداخلية التونسية في بيان إن تبادلاً لإطلاق النار جرى مع عناصر إرهابية، وأسفر حسب المعطيات الأولية عن مقتل اثنين منهم، مشيرة إلى أن العملية متواصلة بمنطقة دخيلة توجان التابعة لمحافظة قابس.

وتشن تونس حملات ضد جماعات إرهابية برزت منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل خمس سنوات. ومن بين تلك الجماعات "أنصار الشريعة" التي صنفتها تونس والولايات المتحدة تنظيماً إرهابياً بعد هجوم على السفارة الأميركية واغتيال اثنين من قيادات اليسار في تونس في 2013.



وفر أغلب زعماء "أنصار الشريعة" إلى ليبيا حيث تزايد نفوذ تنظيم "داعش" مستفيداً من الفوضى هناك.



وشن إرهابيون العام الماضي ثلاث هجمات كبرى في تونس استهدفت متحفاً وفندقاً وحافلة للحرس الرئاسي قتل فيها العشرات من بينهم سياح. وتبنى تنظيم "داعش" المسؤولية عن تلك الهجمات.

