تونس تعتقل إرهابيا جزائري الجنسية

أكد مصدر أمني تونسي أن مواطنين شاركوا في العملية الإرهابية الجارية منذ يوم الاثنين في محافظة قابس ضد مجموعة إرهابية، وبفضلهم تم أسر أحد الإرهابيين.

وتنفذ قوات تابعة للجيش التونسي ولتشكيلات الحرس الوطني، عملية عسكرية كبيرة، تمثلت في محاصرة مجموعة إرهابية متحصنة بمنطقة جبلية تعرف بجبال مطماطة.

وتم القبض على الإرهابي المذكور بعد إصابته من قبل القوات التونسية. وأكدت جهات أمنية أنه جزائري الجنسية.

ويذكر أن العملية الجارية منذ مساء يوم الاثنين أسفرت عن مقتل 3 عناصر إرهابية، ومازالت العملية متواصلة وفق ما أكدته الجهات الأمنية.