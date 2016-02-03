استطلاع: مورو الشخصية الأولى التي يثق فيها التونسيون

جاء الشيخ عبدالفتاح مورو، نائب رئيس "النهضة" الإسلامية، ونائب رئيس البرلمان، في المركز الأول، كأهم شخصية سياسية يثق فيها التونسيون، وفق البارومتر السياسي لشهر يناير 2016، الذي نشرته يومية "المغرب" التونسية، وأعدته مؤسسة "سيغما" للإحصاء.

وأكدت صحيفة "المغرب" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2016، أن عبدالفتاح مورو صعد لأول مرة كالشخصية الأولى التي يثق فيها التونسيون مع تواصل تراجع منسوب الثقة في الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي تراجع ترتيبه لأول مرة إلى المرتبة الرابعة.

وعلى خلاف نهاية السنة الماضية التي شهدت تحسنا واضحا في مؤشر التفاؤل، فإن هذا المؤشر تدحرج مع بداية السنة الجديدة 2016، حيث ازداد عدد الذين يعتبرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ بخمس نقاط (من 58% إلى 63%).

كما كشف بارومتر شهر يناير 2016 ولأول مرة تغلب المشاغل الاقتصادية على القضايا الأمنية التي ارتبطت بتصاعد العمليات الإرهابية بعد ثورة 14 يناير 2011.