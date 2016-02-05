رئيس الحكومة التونسية يغادر المستشفى بعد وعكة صحية

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد غادر، اليوم الجمعة، المستشفى العسكري بالعاصمة.

وكان الصيد قد أجرى فحوصا طبية، فرضت عليه المبيت بالمستشفى منذ بداية الأسبوع الجاري.

وأكدت مصادر مطلعة بديوان رئيس الحكومة لـ"العربية.نت" أن الصيد غادر المستشفى بعد استكمال العلاج، وسيستأنف نسق عمله العادي بداية من الأسبوع القادم.

كما ذكرت رئاسة الحكومة في بيانها أن الصيد واصل خلال الأيام التي قضاها في المستشفى تسيير العمل الحكومي، خاصة متابعة اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ القرارات التي أعلن عنها يوم 28 يناير الفائت أمام مجلس البرلمان والمتصلة بتداعيات الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها تونس مؤخرا، وكذلك الإعداد لانطلاقة الحوار الوطني حول التشغيل.