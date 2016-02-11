الحكومة التونسية تقيل والي "قفصة"

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، إقالة والي قفصة (وسط) وهي منطقة غنية بمناجم الفوسفات الاستراتيجية للاقتصاد التونسي، وترتفع فيها رغم ذلك معدلات البطالة والفقر.

وقالت الحكومة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك: "قرّر الحبيب الصيد رئيس الحكومة إقالة والي قفصة" من دون تفاصيل.

وكان الوالي المقال، الطيب الزارعي (60 عاما)، عُيِن في ابريل 2015.

وأفاد مسؤول حكومي أن رئيس الحكومة أقال الوالي بسبب "إخلالات"، منها ما يتعلق بطريقة إدارته لملف المفاوضات الاجتماعية في قطاع الفوسفات والتي سببت "أجواء توتر" في المنطقة.

وأخيرا قطع نحو 60 عاطلا عن العمل من قفصة 400 كيلومتر سيرا على الاقدام وصولا إلى العاصمة تونس، احتجاجا على "السلطات الجهوية في ولايتهم"، التي قالوا إنها لم تفعل شيئا لتشغيلهم.

وفي ولاية قفصة تبلغ نسبة البطالة نحو 28 بالمئة، وهي الأعلى في تونس وفق الإحصائيات الرسمية.

وشركة "فوسفات قفصة" المملوكة للدولة هي المشغل الرئيسي في ولاية قفصة. ويعمل 30 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر في قطاع الفوسفات في هذه الولاية.

وتأتي إقالة والي قفصة بعد بضعة أسابيع من احتجاجات اجتماعية على البطالة والفقر والفساد كانت غير مسبوقة بحجمها في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وبدأت تلك الاحتجاجات في 16 يناير الماضي في ولاية القصرين (وسط غرب) بوفاة شاب عاطل عن العمل بصعقة كهربائية بعدما تسلق عمود إنارة وهدد بالانتحار احتجاجا على سحب مسؤولين محليين اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

ولاحقا عمت الاحتجاجات مناطق أخرى تعاني تهميشا منذ عقود، وتحولت في بعضها إلى أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن ما اضطر السلطات إلى فرض حظر تجوال ليلي في كامل البلاد من 22 يناير الماضي وحتى 3 فبراير الحالي.

ويبلغ المعدل العام للبطالة في تونس 15.2% بحسب معهد الإحصاء الحكومي.