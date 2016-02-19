تونس.. مهدي جمعة يعود بحزب سياسي جديد

أعلن مهدي جمعة، رئيس الوزراء التونسي السابق، والذي ترأس حكومة "التوافق الوطني" الليبية التي خلفت سنة 2014 الحكومة التي كانت تديرها "حركة النهضة"، مهدي جمعة، اليوم الجمعة، أنه قام بإيداع الملف القانوني الخاص لحزبه الجديد لدى السلطات المختصة، بهدف الحصول على التأشيرة القانونية للنشاط الحزبي.

وقال جمعة إن حزبه الجديد، الذي سيحمل اسم "تونس البدائل"، سيضم مختلف أعضاء فريقه الوزاري الذين عملوا معه في حكومة الكفاءات سنة 2014.

من هو مهدي جمعة؟

مهدي جمعة، ولد في 21 ابريل 1962، بمحافظة المهدية الساحلية، هو مهندس عمل في الخارج وعاد لتونس بعد الثورة، ليشغل منصب وزير الصناعة في حكومة "النهضة" الثانية، بقيادة علي العريض.

وبعد اغتيال النائب القومي محمد البراهمي، في 25 يوليو 2013، والحوار الوطني الذي تلاه، تم الاتفاق على تكليف مهدي جمعة لرئاسة حكومة كفاءات وطنية، خلفت حكومة "الترويكا" التي كان يرأسها علي العريض.

وقد أدارت حكومة جمعة تونس طيلة سنة كاملة، وتمكنت حكومته من الإشراف بنجاح على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتقوم بتسليم السلطة الى رئيس الحكومة الحالي، الحبيب الصيد في فبراير 2015.