قوات الأمن التونسي تفكك خلية إرهابية بالعاصمة

تمكنت قوات الأمن التونسي، أخيراً، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة أشخاص، بينهم فتاة، في حي التضامن، أكبر أحياء العاصمة، كانت تنوي استهداف مناطق حساسة داخل البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم أن المجموعة الإرهابية تولت التنسيق مع عناصر إرهابية موجودة بسوريا والعراق من أجل استقطاب وإرسال الشباب للقتال ببؤر التوتر.

كما تمّ العثور لدى الخليّة الإرهابيّة على مخطّطات لاستهداف أماكن حسّاسة بتونس، كما تم تمكين عناصرها من دروس حول صنع المتفجّرات في إطار الاعداد للعمليات الإرهابية، حسب موقع "بوابة افريقيا" الإخبارية.

ووفق نص بيان الداخلية التونسية، فإن المجموعة المذكورة كانت تشرف على صفحة إعلاميّة تنشط على شبكة الإنترانت تتولّى ترويج أفكار ومخطّطات تنظيم "داعش" الإرهابي واستقطاب العناصر المتشدّدة.