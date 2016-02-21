تونس تمدد العمل بحالة الطوارئ شهراً إضافياً

أعلنت تونس، الأحد، التمديد شهرا إضافيا لحالة الطوارئ التي فرضتها منذ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم في 24 نوفمبر الماضي وتبناه تنظيم "داعش" المتطرف.

وعللت الرئاسة قرارها بالاستناد إلى استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، خاصة الأوضاع على الحدود مع ليبيا وفي المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، خاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرر رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) الإعلان مجددا عن حالة الطوارئ لمدة شهر ابتداءً من 22 فبراير 2016".