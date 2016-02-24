تونس.. ارتفاع صادم بعدد حالات الانتحار

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أرقاماً ومعطيات صادمة حول الانتحار في تونس.

وأشار في تقرير له إلى أن عدد محاولات وحالات الانتحار المسجلة خلال سنة 2015 في تونس بلغت 549 حالة، مقابل 203 حالات سنة 2014، مبيناً حصول زيادة بنسبة170 %.

ونقل تقرير لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن أستاذ علم الاجتماع عضو المنتدى، عبدالستار السحباني، أنه تم تسجيل 302 حالة انتحار في سنة 2015 مقابل 153 حالة سنة 2014 بزيادة بنسبة 55 بالمئة.

كما ارتفع عدد محاولات الانتحار بنسبة 44.9 بالمئة لتصل مع نهاية العام الماضي إلى 247 حالة.

وأعرب السحباني عن استغرابه من "عدم إيلاء الجهات المعنية الاهتمام اللازم لمحاولات الانتحار خاصة من حيث المتابعة الاجتماعية وتوفير الإحاطة النفسية تفادياً لتكرار المحاولة".

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي لحالات ومحاولات الانتحار استأثرت محافظة القيروان بالمرتبة الأولى بنسبة 2ر16 بالمئة (89 حالة) تلتها في المرتبة الثانية محافظة بنزرت ب 9ر12 بالمئة (71 حالة) فمحافظة قفصة ب 1ر11 بالمئة (61 حالة) فيما لم تسجل ولايات الجنوب عموما أية حالات أو محاولات انتحار.

وأشار السحباني إلى أن أغلب حالات ومحاولات الانتحار تحصل في القرى والأرياف.

وأكد السحباني أن أعلى نسبة من حالات ومحاولات الانتحار تم تسجيلها خلال شهر مارس من سنة 2015 زيادة بنسبة 51 بالمئة، لاسيما في الوسط التربوي مقابل تراجع هام في شهر أغسطس بتسجيل نقص بـ 6 بالمئة لتزامنه مع العطلة المطولة وموسم الاصطياف.

وأرجع السحباني ارتفاع حالات ومحاولات الانتحار في شهر مارس إلى الضغط الذي يصيب التلاميذ جراء كثرة الامتحانات.

وعبر عبدالستار السحباني عن تخوفه من ارتفاع حالات ومحاولات الانتحار لدى الأطفال أقل من 15 سنة، حيث تم تسجيل 54 حالة العام الفائت.