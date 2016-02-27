تونس تجدد رفضها التدخل العسكري بليبيا

أكد وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني في تصريح إعلامي، خلال زيارة أداها الجمعة، رفقة وزير المالية سليم شاكر، إلى المعبر الحدودي مع ليبيا رأس جدير على أن الحدود التونسية الليبية مؤمنة بالكامل.

وأضاف الحرشاني هناك يقظة وجاهزية من أجل الوقوف ضد أي تهديد قد يستهدف بلادنا.

وجدد الحرشاني على موقف تونس الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا، بالمفهوم التقليدي للتدخل، وفق تعبيره.

وبين الوزير التونسي أن بلاد ليست ضد توجيه ضربات محددة لمعاقل الإرهابيين، قائلا "إننا مع الحلول السلمية، لكننا نخوض أيضا حربا إقليمية وعالمية ضد الإرهاب".

وشدد الحرشاني على أن تونس مع إيجاد حل سياسي في ليبيا، يقوم على إرساء حكومة وحدة وطنية ذات سيادة مقرها طرابلس، حكومة قادرة على قيادة البلاد وتأمين حدودها والسيطرة على الوضع، وذلك بعد المصادقة عليها خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة أن الحكومة التونسية تخشى من تسرب آلاف الإرهابيين ضمن صفوف اللاجئين في حالة حصول حرب في ليبيا.