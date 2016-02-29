حملة اعتقالات عشوائية في صفوف التونسيين في ليبيا

أعلن وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، خلال جلسة استماع صلب لجنة شؤون التونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب (البرلمان) اليوم الاثنين 29 فبراير 2016، عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع التونسيين في ليبيا، وذلك للحفاظ على أرواحهم وأمنهم تحسبا لكل طارئ في الفترة القادمة.

وكان الأسبوع الأخير قد شهد حملة مضايقات واعتقالات واسعة للتونسيين المقيمين في ليبيا. ويتهم التونسيين بأنهم وراء انتشار الجماعات المتشددة في طرابلس. خصوصا أن هناك أعدادا كبيرة من المقاتلين في ليبيا هم من الشباب التونسي الذي ينشط منذ أشهر في معسكرات إرهابية في مدن ليبيا خاصة صبراتة وسرت.

وقال الناشط الحقوقي، المهتم بالشأن الليبي، مصطفى عبدالكبير إن الوضع في ليبيا يعتبر متأزما.

وأكد مصطفى عبدالكبير السبت في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" التونسية، أنه توجد صعوبة في التنقل من طرابلس في اتجاه معبر راس جدير الحدودي بسبب كثرة البوابات الأمنية وانقطاع الطرقات.

وأضاف عبدالكبير أن عدد الإيقافات في صفوف التونسيين يعرفها مطار معيتيقة في ليبيا في بعض الأحيان عشوائية ومركز أساسا على الهوية. ونصح الكبير التونسيين المتوجهين إلى ليبيا تأجيل ذلك في هذه الفترة.