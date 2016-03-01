تونس تستفيد عسكريا من صفة "الحليف" لأميركا

قال وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، إن "تونس تمكنت من اقتناء بعض المعدات العسكرية الهامة جدا في مجال مكافحة الإرهاب، بناء على صفة الحليف الأساسي للولايات المتحدة، من خارج الحلف الأطلسي".

وأضاف الوزير في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الرسمية) أن هذه "الصفة مكنت تونس، على غرار باقي، الحلفاء من اقتناء معدات من الفائض العسكري الأمريكي".

واعتبر أنه "ما كان لتونس أن تحصل على هذه المعدات، لولا حصولها على تلك الصفة"، التي كان أعلن عنها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما في أواخر مايو 2015.

وردا على سؤال حول تعاون تونس العسكري مع أمريكا، قال فرحات الحرشاني: "نحن نعول على أنفسنا ومقتنيات مؤسستنا العسكرية تتم عبر الميزانية المخصصة للوزارة. ولتونس الحرية التامة في هذا الشأن وهذا من ثوابت سيادتها"، كما أشار الحرشاني أنه بالتوازي مع ذلك فإن تونس "تقيم تعاونا عسكريا مع عدة دول، على غرار الجزائر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى".

في ذات السياق أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، ما كان قد أعلن عنه سابقا وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، أن بلاده سترسل فريقا تدريبيا، يتكون من نحو 20 جنديا إلى تونس للمساعدة على الحد من دخول الأشخاص بشكل غير قانوني من ليبيا المجاورة.

وعلمت "العربية.نت" من مصادر حكومية في تونس أن دول شمال إفريقيا والساحل الإفريقي رفضت مقترحا أوروبيا يقضي بتحويل عدد من الموانئ الليبية الى قواعد لجيوش غربية بدعوى محاربة الهجرة السرية نحو أوروبا.