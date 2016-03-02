تونس.. الجيش يقتل 5 مسلحين تسللوا من ليبيا

أعلنت السلطات التونسية إن القوات المسلحة قتلت اليوم الأربعاء 5 مسلحين في منطقة بن قردان قرب الحدود الليبية بعد تسللهم من ليبيا، بعد أن داهمت القوات داهمت منزلا تحصن بداخله المتطرفون.



وقال ياسر مصباح المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم قتل 5 متشددين تسللوا إلى تونس من ليبيا بعد اقتحام منزل تحصنوا به، بحسب وكالة رويترز.



وأضاف أنه إثر المداهمة تم الاستيلاء على 5 بنادق كلاشنيكوف وأحزمة ناسفة.‭‭‬

وفي وقت سابق، أكدت تقارير اعلامية متطابقة أن مواجهات جارية بين الجيش وقوات الأمن التونسي، ومجموعة من المتشددين التابعين لتنظيم "داعش".

وأشارت ذات التقارير إلى اقتحام عناصر مسلّحة موالية لـ "داعش" الحدود التونسية الليبية عبر مدينة بن قردان التي تضم أكبر وأهم معبر بري بين البلدين.

وأفاد مصدر أمني لموقع "الشروق أون لاين" أن المجموعة الإرهابية احتجزت افراد عائلة في منزلهم بمنطقة تبعد حوالي 4 كيلومترات عن مدينة بن قردان.