تونس تتجه نحو تقنين التواجد العسكري الأجنبي

أعلن وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، الأحد "أنه يجري التحضير لوضع إطار قانوني، في إطار العلاقات الثنائية التي تربط تونس بالدول الصديقة، يسمح بتواجد بواخر عسكرية وقوات أجنبية وتقنيين عسكريين في تونس من أجل تكوين القوات العسكرية التونسية".

وأكد الحرشاني، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" أن هذه الأطر القانونية تسمح أيضا بإرسال قوات تونسية، إلى الخارج في إطار العلاقات الثنائية بين تونس ودول أخرى.

كما أكد الحرشاني، على "أن منظومة مراقبة الحدود مع ليبيا، ستستكمل بطائرات من دون طيار، في إطار اتفاقات مع "دول شقيقة وصديقة".

وأشار إلى أن هذه الطائرات ستراقب هذه الحدود البرية والبحرية مع ليبيا، واعتبر وزير الدفاع الوطني التونسي، "أن هذه الإجراءات لا تمثل حواجز بين الشعبين التونسي والليبي اللذين تربطهما علاقات تاريخية لا يمكن أن تتأثر بمثل هذه الإجراءات الاستثنائية في ظرف يزداد فيه خطر الإرهاب".