الصيد: اعتداء بن قردان كان يهدف لإقامة ولاية داعشية

أعلن رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، الثلاثاء، أن 36 متطرفاً و12 عنصر أمن و7 مدنيين قتلوا في "الحصيلة النهائية" لهجمات تونس الإرهابية غير المسبوقة التي شنت الاثنين في منطقة بن قردان قرب الحدود الليبية.

وقال الصيد في مؤتمر صحافي إن جندياً وعنصر جمارك و10 عناصر في قوات الأمن الداخلي بين القتلى الـ12 "اغتيل أحدهم في منزله"، إضافة إلى جرح 14 عنصر أمن و3 مدنيين. كما ذكر أن عدد المهاجمين كان 50 وفقاً لتقديرات أولية وتأكد توقيف سبعة منهم.

وتابع قائلاً: "ربحنا معركة في بن قردان ولكن لم نربح الحرب على الإرهاب"، مشيراً إلى أن "الاعتداء كان يهدف لإقامة ولاية داعشية"، وهاجم إرهابيون، فجر الاثنين، ثكنة للجيش ومركز شرطة ومركزاً للحرس الوطني التونسي (الدرك) في بن قردان، المدينة التي تعد 60 الف نسمة.

وتقوم قوات الأمن التونسية، الثلاثاء، بتمشيط منطقة بن قردان، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ياسر مصباح، إن "عملية عناصر الأمن والشرطة والجيش مستمرة. والتمشيط مستمر"، موضحاً أن الوضع في مدينة بن قردان "مستقر".

