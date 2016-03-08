تونس.. الأمن يمشط منطقة بن قردان على الحدود الليبية

تقوم قوات الأمن التونسية الثلاثاء بتمشيط منطقة بن قردان قرب الحدود الليبية التي شهدت الاثنين هجمات متطرفة منسقة غير مسبوقة، كما أعلنت وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الوزارة ياسر مصباح "إن عملية عناصر الأمن والشرطة والجيش مستمرة. والتمشيط مستمر"، موضحا أن الوضع في مدينة بن قردان "مستقر".

وفجر الاثنين، هاجم متطرفون ثكنة للجيش ومركز شرطة ومركزا للحرس الوطني التونسي (الدرك) في بن قردان، المدينة التي تعد 60 ألف نسمة والواقعة قرب الحدود مع ليبيا.

وبحسب حصيلة رسمية لا تزال مؤقتة، فإن 36 متطرفا و11 عنصر أمن (ستة من الدرك وثلاثة شرطيين ورجل جمارك وجندي) قتلوا في الهجمات. وقتل أيضا سبعة مدنيين في ظروف لم تحدد.

ويعقد رئيس الحكومة التونسية حبيب الصيد مؤتمرا صحافيا اليوم الثلاثاء حول هذه الهجمات. وكان اكد الاثنين ان هدف الهجمات كان "إرباك الوضع الأمني في بلادنا وإحداث إمارة داعشية في بن قردان"، لافتا الى ان ردة فعل قوات الجيش والامن على المهاجمين "كانت قوية وسريعة".

وأعلنت السلطات ايضا مصادرة "كميات كبرى" من الاسلحة الحربية والذخائر. ولم يعرف العدد الكامل للمتطرفين الذين نفذوا الهجمات ولا هوياتهم لكن السلطات اكدت انه تم توقيف سبعة منهم.

وقال مصباح ان حظر تجول ليليا فرض في بن قردان "وتم احترامه".

وتواجه تونس منذ ثورة 2011 هجمات جهادية تسببت بمقتل عشرات رجال الشرطة والجنود وكذلك سياح.

والأربعاء الماضي، قتلت وحدات مشتركة من الجيش والأمن خمسة متطرفين مسلحين برشاشات كلاشينكوف، تسللوا من ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى، وتحصنوا بمنزل في بن قردان اقتحمته قوات الأمن والجيش.