تونس.. انفجار كبير يهز بن قردان وسط هدوء حذر

سمع منذ قليل دوي انفجار كبير وسط مدينة بن قردان التونسية، وذلك بعد ليلة هادئة شهدت تطبيقاً صارماً لحظر التجول في المدينة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر رسمية من الإدارة العامة للحرس الوطني بأن الاعترافات الأولية للإرهابيين السبعة الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى جانب القبض على عنصر آخر خطير، بينت أن العناصر التي تسللت من ليبيا قادمة من صبراتة، وعددها 60، من بينها عنصر جزائري خطير جداً، وهو من بين المتزعمين للمجموعة والذي كان محل تفتيش وبحث.

وذكرت المصادر لصحيفة "الصريح" اليومية، في عددها الثلاثاء 8 مارس 2016، أنه وفقاً للاعترافات أيضاً فإن العناصر المذكورة، وبعد الضربة الأولى التي تلقتها من الوحدات الأمنية والقضاء على 5 منهم، طلبت تعزيزات من الخلايا النائمة بمدن تونسية.

وقامت المجموعات الإرهابية بالهجوم من 3 و4 اتجاهات مختلفة، واستهدفت منطقة الحرس الوطني والثكنة الحدودية وثكنة التدخل والثكنة العسكرية والمعتمدية ومركز الأمن العمومي والاستعلامات، إلى جانب بلدية بن قردان، إضافة إلى محاولة استهدافهم لمقر فوج التدخل، وفقاً للمصادر.