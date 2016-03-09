تبادل الاتهامات بين تونس وليبيا حول تصدير الإرهاب

أثار تصريح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي أكد فيه تصدي الجيش التونسي لما أسماها الهمجية الآتية من ليبيا، موجة من ردات الفعل الليبية الغاضبة، حيث أكدت الحكومة الليبية المؤقتة أن الليبيين يواجهون الإرهاب بإمكانيات قليلة ومن دون الحصول على دعم من أحد.

من جهته، نفى المتحدث باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، أن تكون بلاده دولة مصدرة للإرهاب، كاشفا أن ثمانين في المئة من المتطرفين على أراضيها هم من غير الليبيين، وبينهم الكثير من التونسيين.

وبينما يستمر التوتر بين الجيش والمتطرفين في مدينة بن قردان الواقعة على الحدود التونسية الليبية، يظهر توتر من نوع آخر بين المسؤولين التونسيين والليبيين.

ويقول البرلماني الليبي بوبكر بعيرة "معظم قادة داعش في ليبيا هم تونسيون، مطالبا السلطات التونسية بمنع الإرهابيين من التسلل إلى ليبيا".

وكشفت ميليشيات الردع الخاصة التي تعمل على تأمين العاصمة الليبية طرابلس، عن أن أحد التونسيين الفارين من صبراتة قتل أثناء المواجهات بين الجيش التونسي والمتطرفين في بن قردان، ما يشير إلى علاقة مباشرة بين الغارة الجوية الأميركية على داعش في صبراته، وبين أحداث بن قردان، ويؤكد أن المتطرفين التونسيين ينفذون عملياتهم هذه بعد تلقيهم التدريب في ليبيا.

ويؤكد مراقبون أنه يقتضي التنسيق بين الدولتين الجارتين، ويحتم عليهما العمل معا بدلا من تبادل الاتهامات وذلك لإنقاذ الموقف.