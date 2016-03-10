بعد هجمات داعش.. تونس تعزل مسؤولا محليا في بن قردان

أقالت السلطات التونسية مسؤولا محليا في بن قردان التابعة لولاية مدنين (جنوب)، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق استهدف ثلاث منشآت أمنية في هذه المنطقة الحدودية مع ليبيا.

وقال مسؤول في إدارة ولاية مدنين إن السلطات أقالت معتمد بن قردان (نائب محافظ) عبد الباري أولاد أحمد، وعينت مكانه عبد الرحيم المرزوقي الذي كان معتمد منطقة بني خداش التابعة للولاية نفسها.

ولم تعلن السلطات أسباب إقالة معتمد بن قردان، لكنها تأتي بعد ثلاثة أيام من شن مسلحين هجمات متزامنة فجر الاثنين على ثكنة الجيش ومديريتي الحرس الوطني والأمن الوطني في بن قردان.

وأعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن الهجمات نفذها نحو 50 مسلحا قال إنهم حاولوا "احتلال" المنشآت الأمنية الثلاث وإقامة "إمارة داعشية" في بن قردان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

وقتلت قوات الأمن منذ الاثنين وحتى الأربعاء 46 إرهابيا في بن قردان، حسبما أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية اللتان تواصلان عمليات تمشيط في المنطقة لتعقب مسلحين.

وقتل في المواجهات بين قوات الأمن والإرهابيين 13 عنصر أمن و7 مدنيين، بحسب الوزارتين.

وروى سكان في بن قردان أن مسلحين قدموا أنفسهم على أنهم من تنظيم "داعش" تمركزوا الأثنين في بعض مفترقات المدينة، وطلبوا من المارة بطاقات هوياتهم. ويعتقد سكان في بن قردان أن عددا من المهاجمين هم من أبناء المنطقة.

وفرضت وزارة الداخلية منذ الاثنين وحتى أجل غير مسمى حظر تجوال ليلي في بن قردان التي يقطنها نحو 60 ألف شخص.

وأغلقت السلطات منذ الاثنين وحتى تاريخ غير محدد معبريْ راس جدير وذهيبية/وازن الحدوديين مع ليبيا.