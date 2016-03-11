تونس.. إطلاق نار في بن قردان‎ وسط حظر التجول

أكد شهود عيان لـ "العربية.نت" سماع تبادل إطلاق نار كثيف بين قوات الأمن وإرهابيين، بعد ساعتين من انطلاق توقيت حظر التجول في المدينة.

ذات الخبر أكدته إذاعة "موزاييك" التونسية المحلية ومواقع إخبارية أخرى أشارت الى أن الأوضاع لم تستقر بصفة نهائية في المدينة، وأن القوات الأمنية و العسكرية تواصل تعقب العناصر الإرهابية الفارة.

وترد أنباء عن مطاردة جارية ليلة الخميس-الجمعة لبعض العناصر الإرهابية وسط مدينة بن قردان. اضافة الى تواصل سماع دوي إطلاق نار خلال العملية.

يذكر أن مدينة بن قردان، الواقعة على الحدود مع ليبيا في الجنوب الشرقي لتونس، كانت قد استهدفت فجر يوم الاثنين، من قبل هجوم إرهابي سعى لإقامة "إمارة داعشية" على الأراضي التونسية، وفق ما صرح به كل من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد.

وبحسب مصادر أمنية تونسية، فإن الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدينة، انطلق في حدود الساعة الرابعة و50 دقيقة فجر يوم الاثنين.

وبدأت العملية من خلال تقدم مجموعة إرهابية، تتكون من نحو 30 إرهابيا موزعة على 5 مجموعات، حاصرت المجمع الأمني في مدينة بن قردان (يضم منطقة الحرس الوطني وثكنة أمنية) من اتجاهات مختلفة ، بعد أن قطعت التيار الكهربائي، ثم أطلقت نحو 6 قذائف ”آر بي جي"، وحاولت الدخول الى وسط المجمع معتمدين على عنصر المباغتة والتغطية بإطلاق النار، وفق تقرير لموقع "آخر خبر" .