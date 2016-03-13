بوتفليقة يستقبل راشد الغنوشي

استقبل الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن اللقاء جرى بحضور الوزير الأول الجزائري، عبدالمالك سلال، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل.

تجدر الإشارة إلى أن زيارات الغنوشي ولقاءاته بالرئيس بوتفليقة تعددت سواء أثناء فترة حكم النهضة، أو بعد خروجها منه وبقائها مشاركة في الحكومة، وان بتمثيلية محدودة جدا، بالنظر إلى وزنها في البرلمان، فهي الآن الكتلة البرلمانية الأولي بـ69 نائبا، بعد تفكك كتلة حزب "نداء تونس".

كما أن هناك إجماعا من قبل المحللين للشأن المغاربي على أن السلطات الجزائرية لا يقلقها التحالف الحكومي الحالي في تونس، بل إنه ومن حيث الشكل فإن الجزائر تساند الحكم الحالي في تونس الذي تشارك فيه حركة "النهضة" الإسلامية، ولعل التشاور الدوري بين بوتفليقة والغنوشي خير دليل على أن "النهضة" التونسية تحظى بثقة جزائرية رسمية قوية.

يذكر أن راشد الغنوشي صرح لـ"العربية" بعد آخر لقاء جمعه بالرئيس بوتفليقة منذ نحو أكثر من نصف السنة أن الجزائر هي الشقيقة الكبرى لتونس والدولة المركزية الأهم في المنطقة المغاربية، وبالتالي فإن أمن تونس هو من أمن الجزائر.

تأتي زيارة الغنوشي بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي الذي قام به "داعش" على مدينة بن قردان المحاذية للحدود مع ليبيا، والذي قالت السلطات التونسية إنه كان يستهدف إقامة إمارة لـ"داعش" في الجنوب التونسي، وما يمثله هذا الخطر على المنطقة ككل، خاصة الجزائر.

وكان وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، قد زار الجزائر مؤخرا، وأكد في تصريحات له وجود تطابق في موقف البلدين تجاه الأزمة الليبية، مفاده رفض كل تدخل عسكري غربي في ليبيا، وتمسكهما بالحل السلمي في طرابلس.

للإشارة فإن الدول المجاورة لليبيا سوف تعقد بتونس يومي 20 و21 مارس الجاري اجتماعا هاما للنظر في فرص التسوية السلمية للأزمة في ليبيا.