تونس.. إحباط عملية إرهابية على الحدود مع الجزائر

تمكن الأمن التونسي من إحباط مخطط إرهابي كان سيستهدف مدينة الكاف، شمال غرب العاصمة تونس، على الحدود مع الجزائر، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل هذا الهجوم.

في ذات السياق، تم الإعلان عن القبض على بعض من عناصر الخلية الإرهابية التي كانت تخطط للعملية، التي كان من المبرمج تنفيذها غدا الجمعة.

وتشهد المنطقة تعزيزات أمنية مهمة، وذلك تحت إشراف ومتابعة المدير العام للأمن الوطني الذي تنقل إلى مدينة الكاف حيث اجتمع بالأمنيين ومحافظ الجهة.

كما ذكرت مصادر أمنية مطلعة بجهة الكاف، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "السلطات الجزائرية دفعت مؤخرا بتعزيزات عسكرية وأمنية كبرى على طول الشريط الحدودي مع تونس، وذلك للتوقي من إمكانية حصول أي عمل إرهابي، ومن أجل إفشال أي مخططات محتملة للمجموعات الإرهابية المتحصنة بالتضاريس الجبلية والغطاء الغابي لأكثر المناطق الحدودية".

وأوضحت ذات المصادر "أن السلطات الجزائرية حركت عدة قطع عسكرية مدعومة بعتاد عسكري ووحدات من جيش البر في اتجاه الحدود، خاصة على مستوى المعابر الحدودية المتلاصقة أو القريبة بعضها من بعض، على غرار مركز أم الطبول الجزائري بالقرب من طبرقة".

كما ذكر عدد من المواطنين الجزائريين في تصريحات لمراسل "وكالة تونس افريقيا للأنباء" بالكاف "أن طائرات حربية جزائرية تنفذ باستمرار طلعات جوية على كامل الشريط الحدودي مع تركيز أنظمة دفاعية وأنظمة رادار للكشف عن كل التحركات المشبوهة"، مضيفين أنه "تم أيضا تحسيس اللجان المحلية للدفاع الذاتي بالتبليغ الفوري عن كل تحركات ممكنة لإرهابيين أو لمن يساندهم".

من ناحيتها، أكدت مصادر أمنية بمركزي العبور بكل من قلعة سنان وساقية سيدي يوسف على الحدود مع الجزائر، أن الحركة عادية في الاتجاهين، وأن عدد الوافدين من الجزائر على تونس يشهد استقرارا بمعدل حوالي ألفي مواطن و200 عربة في اليوم، في حين يتضاعف هذا العدد خلال موسم الذروة، لا سيما في فصل الصيف.

يشار إلى أن السلطات التونسية، قامت من جنبها، بتدعيم نقاط المراقبة، وكثفت من تفتيش العربات بمداخل المدن، إلى جانب تكثيف الدوريات الأمنية على طول الشريط الحدودي بين البلدين، مع تنسيق فوري وجيد مع السلطات الجزائرية على المستويين الأمني والعسكري.