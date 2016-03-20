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الأمن التونسي يقتل إرهابيين في بن قردان

المصدر: تونس – منذر بالضيافي
أرشيفية
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تواصل قوات الأمن التونسي، تمشيط مدينة بن قردان وأحوازها، وذلك منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف المدينة، في 7 مارس الجاري. وحدثت اليوم الأحد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن مع إرهابيين كانوا متحصنين بمنزل.

وأكّد مصدر أمني أنّ المواجهات المسلحة التي دارت اليوم قد انتهت وأسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين وإصابة مدنيين اثنين بشظايا وإصابة عون من الحرس الوطني برصاصة على مستوى الساق.

ونقلت إذاعة موزاييك عن مصدر أمني أن جثتي الإرهابيين القتيلين تفحمتا جرّاء احتراق المنزل، وأشارت إلى أنه سيتم إجراء اختبار التحليل الجيني عليهما للتعرف على هويتهما.

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