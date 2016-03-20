بان كي مون في تونس يومي 28 و29 مارس الحالي

يقوم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون بزيارة رسمية إلى تونس يومي 28 و29 مارس الجاري، وفق بيان لمركز الأمم المتحدة للإعلام بتونس".

ويرافق بان كي مون سيكون خلال اليوم الأول من زيارته إلى تونس رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم.

هذا وسيلتقي الأمين العام للمنتظم الأممي ورئيس البنك الدولي بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وعلمت "العربية.نت" من مصدر مطلع بديوان رئيس الحكومة أن بان كي مون سيحضر افتتاح مؤتمر الحوار الوطني حول التشغيل.

كما يلتقي بان كي مون رباعي الحوار الوطني الحائز على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 .

يذكر أن هذه الزيارة هي الثالثة لبان كي مون إلى تونس منذ ثورة 14 يناير 2011.