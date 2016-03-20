في يوم الاستقلال: رئيس تونس يدعو للوحدة الوطنية

شدد الرئيس التونسي، الباجى قايد السبسى، اليوم الأحد، في خطاب بمناسبة الذكرى الستون للاستقلال، على "أنه لا نجاح لتونس اليوم خصوصا أمام التحديات التي تواجهها منذ ما بعد ثورة 14 يناير بدون تحقيق الوحدة الوطنية".

ودعا السبسي مختلف مكونات الشعب التونسي إلى اتباع نهج أبطال تونس الذين بنوا الدولة العصرية بعد الاستقلال بفضل وحدتهم الوطنية معتبرا أن هذه الوحدة لم تتوفر في تونس ما بعد الثورة وإلى حد الساعة.

وقال الرئيس قائد السبسي، إنّ تونس تواجه ثلاثة تحديات، الــتحـدي الأول هـو الأمـن ومـكـافـــحــــة الإرهـــاب و التحدي الثاني هـو تحسيـن الأوضاع الاجتماعية ورعاية شباب الثورة وتوحيد الجهود، أما الـتـحـدي الـثـالـث فهـو تـحسيـن الأوضـاع الاقـتـصـاديـة وتكريـس الديمقراطيّـة.

وحول هجومة بن قردان الإرهابي، أشار السبسي إلى أنّ العملية أبرزت قدرات تونـس الأمنية وجهود الحكومـة فـي مكافحـة الإرهاب وأنّ أهـالـي بـنـقـردان أثبتوا وطنيـّتهم فـي مـسـاعـدة رجـال الأمـن لاحـتـواء الـموقـف.

كما تعرّض الباجي قائد السبسي إلى العلاقات التونسيّة الليبيّة مبيّنًا أنّ تونس بـالـنـسـبـة لـلـيـبـييـن مـلاذ رحــب و"سـنـظــل نـحـتـضــن ثـورتـهــم" مضيفا أنّ العائلات التونسيّة في الجنوب احتضنت الـعائلات الليبيـة وستظـل أبوابنـا مفتوحـة لهـم، و قال إنّ تونس تدعـم الوحدة الوطنيّـة فـي ليبيا وكـل مـا يؤدي إلـى استقرار ورخاء شعبهـا.