تونس.. جرح 5 من الأمن والجيش في اشتباك مع مسلحين

أصيب 5 من قوات الأمن والجيش التونسيين، الأحد، في اشتباكات مع مسلحين متحصنين بمنزل في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا.

وقال بيان مشترك لوزارتي الداخلية والدفاع الوطني "إثر توفر معلومات بشأن إمكانية وجود عناصر إرهابية بأحد المنازل بجهة الصياح بضواحي مدينة بن قردان، تولّت الوحدات الأمنية والعسكرية محاصرة المنزل المذكور وتبادل إطلاق النار مع الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون به".

وبحسب البيان، أسفر الاشتباك عن "إصابات غير خطيرة" لدى عنصري أمن وثلاثة عسكريين، إضافة إلى إصابة مواطن (لم يوضح إصابته).

من جهة أخرى، قال مصدر أمني لموزاييك إن القوات الخاصة للحرس الوطني عثرت في المنزل الذي كان يتحصّن به الإرهابي منذ يوم أمس على سلاح كلاشنيكوف ومخزين أحدهما غير مستعمل وقنبلتين يدويّتين تمّ تفجيرهما على عين المكان.

وأكد المصدر ذاته أنّ الجثة التي تمّ العثور عليها داخل المنزل هي لمحمد الكردي وهو من أخطر العناصر الإرهابية المفتش عنها وكان من العناصر الذين خطّطوا ونفذوا الهجوم على مدينة بن قردان يوم 7 مارس 2016.

وكانت الوحدات الأمنية والعسكرية قد تمكنت أمس السبت من القضاء على مسلحين اثنين، إثر تحصنهما بمنزل بجهة المعمرات في بن قردان، التي شهدت منذ نحو أسبوعين اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن والجيش، أسفرت عن مقتل 12 في صفوف الأخيرة، و49 مسلحا، و7 مدنيين.