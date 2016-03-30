السبسي ممازحاً الصحافيين حول تقدم سنه: لن أموت

في حوار له بث صبيحة اليوم الأربعاء، على ثلاث إذاعات محلية، قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في معرض إجابته عن سؤال، حول إمكانية حدوث فراغ محتمل في السّلطة، في حال وفاته؟ بلهجة تونسية فيها مزاوجة بين الهزل والجد: "ما نيش باش نموتلكم"، وهو تعبير تونسي محلي يعني "لن أموت".

يعود سبب طرح مثل هذا السؤال، إلى تقدم سن الرئيس (89 سنة)، وهو الأمر الذي فسح المجال مباشرة وبعد وصوله للرئاسة، إلى بروز صراع حول السلطة، انطلق من داخل حزب الرئيس نفسه (حركة نداء تونس).

وكان الرئيس التونسي قائد السبسي، قد صرح لمراسل "العربية.نت"، أثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014، أنه في "صحة جيدة وقادر على القيام بواجباته في حال انتخابه رئيسا لتونس" .

وأضاف "أن من يشكك في ذلك ويعتبر أن له مشاكل صحية، ليس له معرفة بوضعي الصحي، وكلامه في "خانة المؤامرة"، وفق تعبيره.

وفي تعليقه على تقدم سن الرئيس، وعلاقته بالصراع حول السلطة، قال المحلل السياسي منذر ثابت لـ "العربية.نت" إن "الصراع حول السلطة لا يخضع لسن الرئيس، بل إلى الوعي بهشاشة الوضع، وسعي كل الأطراف إلى تأمين مواقعها".